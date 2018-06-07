Голландцев оставят без сигарет

Голландские филиалы торговой сети Lidl откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса. Об этом сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

План ретейлера предусматривает полный отказ от торговли табачной продукцией к 2022 году. В последние годы продажи сигарет резко сократились, из-за чего супермаркеты стали терять часть прибыли.

«В Нидерландах наблюдается абсолютно четкая тенденция к отказу от курения. Это заметно на кассах. Мы не хотим противопоставлять себя складывающейся ситуации, поэтому отказ от продажи сигарет является для нас логичным шагом», — заявили представители Lidl Netherlands.

Статс-секретарь Министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Паул Блокхейс поддержал решение об отказе продажи сигарет и назвал его «фантастическим». Он выразил надежду, что другие супермаркеты последуют примеру Lidl.

Магазины торговой сети Lidl в Германии, где находится ее штаб-квартира, пока не планируют убирать с полок сигареты. «Мы формируем наш ассортимент исходя из пожеланий клиента», — сообщил пресс-секретарь немецкого отделения.

В последние годы власти Нидерландов приняли меры, чтобы снизить число курильщиков. В 2008-м вступил в силу закон, запрещающий курить в кафе и барах. Правительство планирует распространить запрет и на курение на открытых верандах. В супермаркетах табачную продукцию не разрешено держать в поле зрения покупателей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Нидерландах ежедневно курит 20 процентов населения. С 2000 по 2015 год число курильщиков снизилось почти на треть.

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