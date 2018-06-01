Подмосковные жители обменяли сигареты на фрукты

Почти 12 тысяч подмосковных жителей приняли участие в акции «Здоровый город», направленной на борьбу с табакокурением, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 1 июня.

«В торговых центрах, на улицах, в парках проводились дискуссии о вреде курения и обсуждения лучших практик по отказу от табака. Подобные мероприятия очень важны, ведь отказ от вредных привычек — первый шаг к долгой и здоровой жизни», — рассказал Марков.

Министр напомнил, что ежегодно в медучреждения Московской области обращаются более 130 тысяч человек с намерением бросить курить. В регионе функционируют 68 кабинетов медицинской помощи по отказу от курения.

Акция «Здоровый город» прошла в 34 городах региона 31 мая, во Всемирный День без табака. Все желающие смогли поменять сигареты на фрукты, поучаствовать в танцевальных мастер-классах, соревнованиях и спортивных играх.

Всемирный день без табака был учрежден в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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