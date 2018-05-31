Россиян предложили лишить сигарет на один день

Минздрав России предложил ограничить продажу табачных изделий 31 мая — во Всемирный день без табака. Соответствующее письмо он направил в регионы страны, передает ТАСС.

Кроме того, ведомство советует запретить курение в определенных местах и в определенное время.

В министерстве подчеркнули, что курение — причина 20 процентов смертей взрослых в мире. Каждый год оно убивает около 5,4 миллиона человек, что превышает совокупные показатели смертности от туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и малярии.

«Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье», — добавили в Минздраве.

Всемирный день без табака был учрежден в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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