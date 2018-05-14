Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака

Международная группа исследователей установила, что в 2015 году употребление табака и алкоголя стало причиной большего числа болезней и случаев инвалидности и преждевременной смерти, чем употребление других веществ, вызывающих привыкание. По оценкам ученых, они способствовали потере более четверти миллиарда лет здоровой жизни среди всего населения земного шара. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Ученые провели обзор ряда исследований и выяснили, что во всем мире больше всего пьют алкоголь жители Центральной, Восточной и Западной Европы (11,61, 11,98 и 11,09 литра в месяц на душу населения), при этом злоупотребляют им 50,5, 48,2 и 40,2 процента пьющих соответственно. В тех же регионах отмечается высокий уровень употребления табачной продукции. По оценкам, более 15 процентов взрослого населения на Земле являются курильщиками, а каждый пятый напивался хотя бы один раз в месяц.

Оказалось, что показатель DALY, учитывающий годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности (потерянные из-за инвалидности или преждевременной смерти), для курильщиков составляет 170,9 миллионов, а для выпивающих спиртное — 85 миллионов. Незаконные наркотические вещества способствовали потере 28 миллионов лет жизни. Общая смертность от курения составляет 110 на 100 тысяч человек, а от алкоголя — 33 на 100 тысяч человек. Самые высокие показатели смертности от вредных привычек наблюдаются в Восточной Европе.

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