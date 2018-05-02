Наука и техника
 
Последние новости
В Армении сорвали работу парламента
Богатейший человек мира посетовал на сложность потратить заработанное
Макрон счел жену австралийского премьера «очень вкусной»
Мощи Папы Римского нашли в мусорном баке
Футболистов «Реала» обозвали мышами
Москвичка превзошла мужчин в поедании бургеров  
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих
«Непрофессиональный» перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Новости партнеров

Названы самые пьющие профессии

Перейти в «Мою Ленту»

Хорошо зарабатывающие специалисты, такие как врачи, юристы и учителя, с большей вероятностью выпивают регулярно по сравнению с людьми со средним доходом. Об этом говорится в отчетах NHS Digital и Национальной статистической службы Великобритании, данные приводит The Guardian.

Как выяснилось, число употребляющих алкоголь неуклонно растет с повышением социально-экономического статуса. Меньше всего людей, выпивавших на неделе перед опросом, — 51 процент — оказалось среди занимающихся физическим или простым трудом, в том числе чернорабочих, сотрудников регистратур или соцработников. Среди управленческого персонала или высококвалифицированных работников (в том числе архитекторы, медсестры, учителя, юристы, врачи) эта цифра достигает 70 процентов, отмечает Daily Mail.

Связь есть с годовым заработком. Так, в употреблении спиртного признались 46,5 процента из получающих менее 11 тысяч евро в год. Среди зарабатывающих 22-34 тысячи евро британцев таких оказалось уже 60 процентов. В то же время люди, чей ежегодный доход превышает 45 тысяч евро, любят пить вино, пиво или виски и вполне могут себе это позволить. Среди них более 80 процентов сообщили, что выпивали на неделе перед опросом.

В отчетах отмечается, что то, как часто люди пьют, также зависит от возраста. Среди опрошенных пятая часть оказалась вообще трезвенниками: в основном в возрасте от 25 до 64 лет. Те, кто чаще всего употреблял алкоголь, были старше 65 лет. Молодежь же зачастую пьет лишь в пятницу и субботу, однако больше, чем все остальные.

Наиболее опасным считается употребление спиртного людьми среднего возраста. «Пьющие из среднего класса вряд ли обратят внимание на правительственные предупреждения о вреде для здоровья, поскольку могут быть менее склонны к чрезмерному пьянству и могут противостоять росту цен», — отметил менеджер по терапии алкогольной зависимости Стив Кларк.

По его словам, люди старше 45 лет пьют гораздо чаще, но не считают, что находятся в зоне риска. Часто они таким образом «снимают стресс» или просто поддаются на акции в магазинах. В итоге они употребляют алкоголь по четыре-шесть дней в неделю. Кларк указал, что за десять лет число госпитализаций, связанных с выпивкой, подскочило на 17 процентов.

Национальная статистическая служба также указала, что стоимость является важным фактором при употреблении алкоголя. Поэтому установка минимальных цен на выпивку может помочь людям отказаться от нее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Wealthy professionals most likely to drink regularly, figures show
Rise of the middle class drinkers: Doctors, lawyers and teachers are more likely to drink alcohol than manual workers
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
Россию неоправданно назвали самой пьющей страной мира
Определены самые пьющие страны Европы
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0429 апреля
Последняя ежегодная лекция Андрея Зализняка о берестяных грамотах. 26 октября 2017 года

Апостол Андрей

Он раскрыл главную тайну России и завещал искать истину
04:24Сегодня

Российскую систему ПВО усилили искусственным интеллектом

07:0019 апреля

В Солнечной системе нашли погибшую планету

15:20 1 мая

Ричард Брэнсон показал глобальный Hyperloop

Наука и техника00:0220 апреля
Лев Троцкий

«Еврей правит вами, русскими христианами»

Почему Троцкий проиграл Сталину
01:52 1 мая

Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты

15:5617 апреля

Химики МГУ свернули двумерный теллурид кадмия в нанотрубки

03:15 1 мая

Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
19:3730 апреля

Выявлены условия продления жизни на десять лет

15:4330 апреля

Физики поставили рекорд по нарушению реальности

15:5515 апреля

Opera VPN объявила о скором прекращении работы

Россия
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»
Советскому человеку промыли мозги. Что с этим делать — непонятно
Полный улет
В ответ на блокировку Telegram россияне вышли на улицы и запустили самолетики
«Это не про секс и не про любовь»
Как мужчинам не нарваться на обвинения в домогательствах: инструкция для россиян
Укажут место
Каким будет новое правительство России
Россия впервые за 20 лет снизила военные расходы
Казаки осадили Сахаровский центр
Протоиерей РПЦ запутался в своих орденах
Все материалы
Мир
«Ударил муж — терпи»
Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
Поддержавшего Brexit миллиардера заподозрили в работе на российскую разведку
Трамп надиктовал врачу справку о своем здоровье
Трамп заскромничал после предложения наградить его Нобелевской премией мира
Порешали вопросы
Ким Чен Ын наведался в Южную Корею и отказался от ядерной бомбы
«Это лучше водки!»
Русское печенье, стволы и шишки: репортаж из марихуановой Калифорнии
Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Все материалы
Бывший СССР
«Они хотят кинуть народ»
Лидера протеста не пустили во власть. Армения замерла во всеобщей забастовке
Киев перечислил варианты решения конфликта в Донбассе
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолетеПриятные партнеры
У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
Лидер армянской оппозиции объявил транспортную блокаду
Оппозиция в Армении начала перекрывать дороги
Никол Пашинян«Либо я буду премьером, либо премьера не будет!»
Что ждет Армению после свержения надоевшей народу власти
Армянский парламент отказался назначить лидера оппозиции премьером
Все материалы
Экономика
Допетрили
Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
США не впечатлили попытки Дерипаски выйти из-под санкций
«Офшорных» российских олигархов лишили анонимности
США испугались Европы в торговой войне
«Роснефть» нацелилась на рост капитализации
Золотые гены
Ротшильды вырастили нового финансового воротилу. Скоро вы о нем узнаете
Все материалы
Силовые структуры
На ножах
Чеченцы творили беспредел, убивали журналистов и держали в страхе Москву 90-х
Попался: на Урале выследили серийного маньяка
Убийца и насильник охотился на женщин с начала 90-х
«Думал, они просто потушат сигарету»
Он сделал полицейским замечание. Его жестоко избили, но подарили тортик
Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд
США выдали России обвиняемого в покушении на убийство россиянина
Бывшего директора «Гоголь-центра» оставили в СИЗО
Лихач на BMW протаранил патрульную машину и убил полицейского
Все материалы
Наука и техника
Танки и штыки
Неизвестные снимки: они захватывали Красную площадь каждый год
Российскую систему ПВО усилили искусственным интеллектом
Последняя ежегодная лекция Андрея Зализняка о берестяных грамотах. 26 октября 2017 года Апостол Андрей
Он раскрыл главную тайну России и завещал искать истину
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Ричард Брэнсон показал глобальный Hyperloop
Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты
Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке
Все материалы
Спорт
Мальчик в девочке
Он выигрывал медали, переодеваясь в женщину. Но попался нацистам
Футболистов «Реала» обозвали мышами
Цирк на выезде
Рестлеры выступили перед богатейшими арабами. Женщин пустили только на трибуны
Серхио Рамос объявил «Реал» королем Европы
«Арсенал» захотел тренера помоложе и подешевле
Бьорндалена назвали будущим тренером сборной России по биатлону
Стал известен первый финалист Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих
Всегда холодно, ничего нельзя
Европейцы учат россиян пользоваться квартирами
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
Канье Уэст откачал лишний жир и пристрастился к наркотикам
Надвигаются вожди
Кино недели: от «Миссис Хайд» до «Знаешь, мама, где я был?»
В Китае начались гонения на «Свинку Пеппу»
Все материалы
Интернет и СМИ
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Facebook займется онлайн-знакомствами
Умер создатель зайчика Playboy
Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок
«Ну а как еще выйти замуж в наше время?»
Российское ТВ призывает женщин ползать на коленях перед мужчиной. И это работает
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
В Москве начался митинг в защиту Telegram
Все материалы
Ценности
Солдаты советской армии в тропической формеПанама-мама
Забытый головной убор из 1990-х вернулся. И это круто
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Китайцы пострадали в драке за одежду грузина
Кроссовки довели учителя до слез
У воссоединения Южной Кореи и КНДР появился свой запах
Внешность 93-летней актрисы поразила поклонников
Все материалы
Путешествия
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Юный Палаван
Русские нашли затерянный рай в Азии. Там уже весело
Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться
Китайского туриста арестовали за вонь
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Все материалы
Из жизни
Веский повод для скуки
Оголенные дамы и горы снега: апрель глазами обычных людей
Угонщик на Porsche решил протаранить полицейский внедорожник и потерпел фиаско
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Безработная россиянка по ошибке оставила семь тысяч долларов чаевых в шашлычной
Южнокорейский уборщик озолотился на 300 тысяч долларов
Беглая кошка больше недели скрывалась от полиции в аэропорту Нью-Йорка
«Смертная казнь — для простых смертных»
Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
Все материалы
Забытый пикап Kia
Kia KCV-4 Mojave – машина, которая почти пошла в серию
Микролитражки для грязи
10 очень маленьких машин, переделанных в брутальные внедорожники
Неизвестные «Ниссаны»
Семь моделей марки, которые можно достать только в Японии
У вас тройня
Когда у уникальных машин появляются семьи
Названы цены на все версии Skoda Kodiaq российской сборки
Две тысячи «Лэнд Роверов» замкнули ТТК и не смогли установить рекорд
Volkswagen вновь научил ездить двухмоторный Golf
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы