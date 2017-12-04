Определены самые пьющие страны Европы

Больше всего денег на алкоголь в 2016 году потратили жители Эстонии — примерно 5,6 процента своих расходов. За ними следуют латвийцы и литовцы с показателями 4,8 и 4,2 процента. Такие данные приводятся на сайте Eurostat.

Четвертое место разделили Польша и Чехия (3,6 процента), пятое — Венгрия и Финляндия (2,9). На последней строчке расположилась Испания (0,8 процента)

Всего европейцы, по данным специалистов, выделили на спиртные напитки в прошлом году 1,6 процента своих расходов — это почти 130 миллиардов евро, то есть 0,9 процента ВВП Евросоюза и более 250 евро на одного жителя ЕС. Отмечается, что эти цифры не включают покупки алкоголя, совершенные в ресторанах и отелях.

Прибалтийские страны не в первый раз оказываются в таком рейтинге. В мае 2017-го Всемирная организация здравоохранения назвала самой пьющей страной в Европе Литву. В 2015 году она тоже оказалась лидером в этом вопросе по данным Организации экономического сотрудничества и развития.