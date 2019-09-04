Власти вынудили россиян становиться вейперами

Рынок вейпов и электронных сигарет в России с 2018-го по 2023 год вырастет на 411,1 процента, до 3,7 миллиарда долларов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на консалтинговую компанию Euromonitor International.

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Как поясняют аналитики, в настоящее время этот рынок как в России, так и в мире может ежегодно расти не менее чем на 30 процентов благодаря эффекту низкой базы. В России в ближайшие годы его темпы будут замедляться: если с 2019-го по 2020 год рынок будет увеличиваться на 41,6 процента, то уже в 2023-м рост составит 32,5 процента.

Между тем рынок традиционных сигарет с 2018-го по 2023 год ждет падение в 30,6 процента в натуральном выражении. Как поясняют аналитики, несмотря на то, что большинство российских курильщиков продолжает выбирать обычные сигареты, государственная политика по борьбе с курением и ежегодный рост акциза оказывают давление на этот сегмент рынка.

В то же время в денежном выражении рынок будет слабо расти (примерно на десять процентов с 2018-го по 2023 год). В основном это будет происходить благодаря акцизам.

В июне стало известно, что в России фальсифицированные табачные изделия занимают 10,3 процента рынка. Из-за непоступления налогов бюджет несет потери в 72 миллиарда рублей.

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