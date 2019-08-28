Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Футболист побежал целоваться с женой после гола и внезапно узнал о его отмене
Врач бросила медицину и сделала головокружительную карьеру в порно
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Мужчина попал в больницу с симптомами гриппа и лишился кожи
Россия оценила готовность Украины к возобновлению авиасообщения
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
США пообещали работать над возвращением России в G7
Отпиленную руку пришили к паху пациента
Новости партнеров

В США задумали создать табачного гиганта

Перейти в «Мою Ленту»

Табачный производитель Philip Morris International (PMI) ведет переговоры о слиянии с крупнейшей табачной компанией Altria Group. В случае слияния, которое станет крупнейшим на рынке за последние три года, капитализация объединенного табачного гиганта превысит 210 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Информацию о ведении переговоров Philip Morris подтвердила на своем сайте. Вместе с тем компания не дала гарантий, что обсуждения могут привести каким-либо договоренностям. Финансовые детали возможной сделки не раскрываются, но информации Bloomberg, вероятно, что она будет проведена путем обмена акциями.

При закрытии торгов капитализация PMI составляла около 121 миллиарда долларов, Altria — 88 миллиардов. Агентство указывает, что слияние может стать крупнейшим с 2016 года, когда корпорация AT&T объявила о покупке Time Warner: тогда объем сделки составил 81 миллиард долларов.

Philip Morris International выделилась в отдельную компанию в 2008 году, до этого она входила в состав Altria Group. После разделения Altria (владеет торговыми марками сигарет Marlboro, сигар Black & Mild и жевательных табаков Copenhagen и Skoal) сосредоточилась на продажах на внутреннем рынке, а PMI (в ее портфеле — L&M, Chesterfield, Philip Morris, Parliament, Bond Street и другие) — за рубежом.

Аналитики сочли возможное воссоединение ожидаемым. Как сообщает CNBC, на фоне глобальной кампании по борьбе с традиционным курением участники рынка ищут новые источники дохода, в том числе вкладывая средства в электронные сигареты и системы нагревания табака. Например, в конце 2018-го Altria диверсифицировала свой портфель за счет инвестиций в вейпинг и каннабис — она выкупила 45 процентов канадского производителя марихуаны Cronos Group. PMI в свою очередь вкладывает миллиарды долларов в продвижение IQOS, продукция уже представлена в 48 странах, по подсчетам производителя, в мире насчитывается порядка 11 миллионов пользователей устройств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Philip Morris in Talks to Reunite With Altria in All-Stock Deal
Philip Morris International, Altria confirm they are in merger talks to reunite
Табачная компания перешла на марихуану
Phillip Morris пригрозила засудить власти Австралии
Другие материалы рубрики
Экономика00:0325 августа

Полный бак

В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
08:2627 августа

Назван лучший чернослив в России

07:1727 августа

Чиновники отказались от суперкаров и роскошных отелей

06:4227 августа

Трамп нашел выход в экономической теории заговора

Экономика00:0123 августа
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и Таллином

Глубоко копнули

Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
19:3127 августа

Чешские пилоты похвалили «Аэрофлот»

20:1427 августа

РСХБ увеличил прибыль и снизил стоимость риска

18:2627 августа

Композитный обвес UMATEX от «Росатома» испытан на мотогонках в Португалии

Экономика08:0023 августа

Нерест в обход бюджета

Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
04:3927 августа

В России решили судиться с Boeing

11:0426 августа

В работе Сбербанка произошел сбой

20:5826 августа

США и Китаю надоело воевать

Россия
Одинокую российскую труженицу тыла похоронили в пакете ради экономии
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Цыгане испугались за жизнь и уехали из российского села
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Российским губернаторам предрекли победы в первом туре выборов
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Сбежавшая после смерти роженицы российская акушерка уволилась
Все материалы
Мир
Путин назвал главную задачу в Сирии
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
«Там можно найти пришельцев»
 
По Израилю пообещали нанести таинственный удар
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Европейской стране предрекли развал из-за НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Министра из команды Януковича задержали после возвращения на Украину
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
На Украине назвали имена будущих министров
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Названа доля российских запчастей в украинской армии
Все материалы
Экономика
Назван лучший чернослив в России
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Чиновники отказались от суперкаров и роскошных отелей
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Трамп нашел выход в экономической теории заговора
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Чешские пилоты похвалили «Аэрофлот»
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин угнал эвакуатор для похищения машины со штрафстоянки
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Семью самого многодетного миллиардера в мире ограбили под Москвой
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Помощницу прокурора избили и ограбили под Москвой
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Подполковника ФСБ из расследования Голунова уволили из-за двойного гражданства
Все материалы
Наука и техника
В Китае назвали условие покупки Су-57
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Секретный корабль-убийца США поставил новый рекорд
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россия показала Су-47
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Раскрыто «истинное» назначение спрятанного в «Союз МС-14» робота Федора
Все материалы
Спорт
Фанаты футбольного клуба припарковали советский танк перед стадионом
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
В «Локомотиве» появился еще один чемпион Европы
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Четыре матча чемпионата Европы-2020 обойдутся России в миллиарды рублей
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
С бунтовавшими из-за контрактов лучшими российскими биатлонистами договорились
Все материалы
Культура
Названы любимые киножанры россиян
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
В истории избиения театрального режиссера полицейскими нашли нестыковки
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Фанат закрывшегося сериала «ОА» устроил голодовку у офиса Netflix
Все материалы
Интернет и СМИ
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Киселев назвал русский мат бесценным
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Албанские бандиты похвастались хорошей жизнью в британских тюрьмах
Все материалы
Ценности
Фанаты пожалели самую тучную в мире модель под ее откровенным снимком
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Протестированы самые дешевые свадебные платья
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Дженнифер Лопес снялась в прозрачном наряде и попала на обложку журнала
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Журнал перепутал двух чернокожих моделей и опозорился
Все материалы
Путешествия
Раскрыты причины опозданий россиян на самолеты
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Туристы сняли трусы перед святилищем и навсегда были изгнаны из него
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
В Шереметьево откроется новая взлетная полоса
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах
Все материалы
Из жизни
Женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Король Таиланда завел роман с военным летчиком
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Найден заставший позапрошлый век 128-летний долгожитель
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Все материалы
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
«Мошеннические» автомобили Volkswagen раскупают как горячие пирожки
Все материалы
Дом
Раскрыто местоположение сверхдорогих подмосковных дач
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые желанные районы Санкт-Петербурга
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Самый привлекательный район Москвы нашли за МКАД
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Российским СИЗО нашли оригинальное применение
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российский регион завлечет туристов вином
Правительство призвало регионы подготовить идеи по модернизации здравоохранения
Все материалы