Табачная компания перешла на марихуану

Крупнейшая табачная компания Altria Group (материнская компания Philip Morris USA, владеющая торговыми марками Marlboro и Parliament) выкупила 45 процентов канадского производителя марихуаны Cronos Group. Об этом сообщает издание Business Wire.

«Инвестиции в наше эксклюзивное партнерство с Cronos Group на растущем глобальном рынке каннабиса открывают невероятные возможности роста для Altria», — заявили представители компании.

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Отмечается, что сумма сделки составила примерно 1,8 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает, что четыре кресла из семи в совете директоров Cronos Group достанутся Altria Group. Также табачная компания может рассчитывать на увеличение доли в бизнесе до 55 процентов в ближайшие четыре года.

17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны для использования в рекреационных целях. На следующий день канадцы обрушили продающие марихуану сайты и стали выстраиваться в очереди за несколько часов до официального открытия точек продажи. Спустя пять дней после легализации употребления каннабиса специализированные магазины сообщили о нехватке этого товара.

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