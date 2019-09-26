Уточнена информация о запрете на курение на российских балконах

Запрет на использование открытого огня на балконах многоквартирных зданий не будет распространяться на курение. Об этом со ссылкой на представителя МЧС сообщает Telegram-канал Life Shot.

Ограничение затронет исключительно приготовление пищи на открытом огне, рассказали представителям канала в МЧС. «Мы уточнили у МЧС нюансы изменений, которые вступают в силу с 1 октября. Как нам объяснили, запрет коснется только любителей жарить шашлыки и устраивать на балконах барбекю. Зажигать свечи и курить сигареты все еще БУДЕТ МОЖНО», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее стало известно о вступлении в силу с 1 октября 2019 года изменений в правила противопожарной безопасности, который вводятся по инициативе МЧС. Изменения касаются в том числе мер безопасности в кинотеатрах и медицинских учреждениях, а также в жилых домах. Официальная формулировка запрещает «использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц».

В России уже были зафиксированы случаи судебного запрета на курение на балконе. Одна из жительниц многоквартирного дома в городе Дивногорск в Красноярском крае через суд добилась запрета на курение для двоих соседей.

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