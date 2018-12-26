Раскрыты подробности запрета на курение в России

Замминистра здравоохранения Олег Салагай подтвердил планы ведомства по выводу из оборота табачной продукции после 2050 года, передает РИА Новости.

«В концепции есть про снижение к 2050 году распространенности потребления табака до пяти процентов среди населения и последующее рассмотрение вопроса о последовательном выведении с рынка», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 год. Авторы инициативы подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны начать отказываться 0,5 процента россиян.

Помимо пропаганды отказа от курения, ведомство собирается бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Кроме того, табачных производителей обяжут использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.

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