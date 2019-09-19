Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа

Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что в больницу с серьезным осложнением легких доставили подростка из Онтарио, который курил вейп ежедневно. История этого пациента, вероятнее всего, станет первым официально зарегистрированным случаем, когда курение электронных сигарет привело к заболеванию легких.

«Хотя мы не можем окончательно заявить, что респираторное заболевание, возникшее у этого молодого человека, стало прямым результатом вейпинга, но в данном случае просто нет другого объяснения», — приводит слова врача Криса Маки телеканал.

В настоящий момент подростка выписали из больницы, и его здоровью ничего не угрожает. Минздрав Онтарио с 18 сентября поручил медучреждениям региона сообщать обо всех случаях заболевания легких, которые могут быть связаны с курением вейпа.

17 сентября сообщалось, что в США от курения вейпа скончались семь человек. До этого стало известно, что в стране возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.

Американский президент Дональд Трамп намеревается ввести в стране запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками, оставив на рынке только вейпы с табачным вкусом. Таким образом планируется бороться с вейпингом в среде несовершеннолетних.

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