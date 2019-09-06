Названа возможная причина смерти вейперов в США

Названа возможная причина болезни вейперов в США, из-за которой умерли два человека. Об этом сообщает The Washington Post.

Специалисты из управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили ацетат витамина Е во всех смесях марихуаны для вейпов, которые курили заболевшие и погибшие. Они взяли образцы смесей у пациентов из разных штатов.

Пока что однозначные выводы делать рано, отмечают медики. Однако они подтверждают, что данное вещество, производное от витамина Е, способно нанести такой вред организму. К тому же, это первый общий элемент, выявленный в образцах смесей всех заболевших вейперов.

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Витамин Е в чистом виде полезен для организма и содержится в некоторых продуктах питания, например, в миндале. Но масло витамина Е, ацетат токоферола, может быть опасно при вдыхании.

В августе в США сообщалось о смерти вейпера от неизвестного респираторного заболевания. 5 сентября в штате Орегон сообщили о еще одном летальном исходе вейпера от похожих симптомов.

В 2019 году в США были зарегистрированы 215 случаев необъяснимой болезни вейперов в 25 штатах. Точная причина болезни использовавших электронные сигареты и вейпы пациентов неизвестна.

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