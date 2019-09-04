Полный запрет на электронные сигареты впервые введут в США

Полный запрет на использование ароматизированных электронных сигарет будет введен в американском штате Мичиган. Об этом объявила губернатор Гретхен Уитмер, сообщает Associated Press.

По ее словам, она приказала департаменту здравоохранения штата выпустить специальные чрезвычайные правила. Они будут запрещать продажу, а также рекламу ароматизированных продуктов с никотином для вейпов. Уитмер указала, что главная задача властей — оградить детей от негативного воздействия электронных сигарет.

В настоящее время как федеральное законодательно, так и законы почти всех штатов США запрещают продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Мичиган же должен стать первым штатом, в котором запретят ароматизированные вейпы и для взрослых.

В то же время подобное заявление уже вызвало критику Американской ассоциации вейпинга. В организации указали, что запрет может подтолкнуть тысячи бывших курильщиков вновь перейти на смертельно опасные сигареты. Ассоциация также намерена поддерживать судебные иски, нацеленные на отмену ограничения.

Как ранее сообщало агентство Reuters, в США в настоящее время изучаются случаи респираторных заболеваний, возможно, связанных с использованием электронных сигарет и вейпов. На 27 августа в общей сложности было зарегистрировано уже 215 заболевших. При этом точная причина пока неизвестна.

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