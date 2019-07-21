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В очередном американском штате запретили курить до 21 года

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Губернатор американского штата Огайо Майк Деуайн (Mike DeWine) подписал закон, запрещающий продавать сигареты и другие табачные изделия лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Об этом сообщает WOSU.

Запрет распространяется на бумагу для изготовления самокруток, сигаретные фильтры, курительные жидкости и прочие товары, так или иначе связанные с курением и вейпом. Закон вступил в силу сразу после подписания. Ранее в Огайо разрешалось курить с 18 лет.

В 2015 году Гавайи стали первым американским штатом, поднявшим минимальный возраст курения. По информации фонда Tobacco 21, в 2016 и 2017 годах к нему присоединились Калифорния, Орегон, Нью-Джерси и Мэн. С начала 2019 года подобные законы приняли в Коннектикуте, Вашингтоне, Иллинойсе и еще нескольких штатах.

В 2007 году сообщалось, что представители партии «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предложив повысить возраст, начиная с которого можно покупать сигареты и алкоголь, с 18 лет до 21 года.

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