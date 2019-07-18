В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году

Российские власти захотели снизить долю курильщиков до 21 процента к 2035 году, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную версию антитабачной концепции.

«Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процентов, детским населением — до 1 процента», — приводит агентство текст документа.

В 2018 году новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака предполагал сокращение числа курильщиков до 5 процентов, после чего табак планировалось вывести из легального оборота.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, сообщили в Роспотребнадзоре ранее.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!