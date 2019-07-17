Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, продолжительность жизни курильщика в среднем на 20-25 лет меньше. Рак у начавших курить в 15 лет встречается в пять раз чаще, чем у закуривших после 25.

Табачный дым в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхлопов. При выкуривании одной сигареты человек получает примерно три миллиграмма никотина. Смертельная доза для взрослого — 60 миллиграммов. Выкуривающий 20 сигарет в день курильщик за год получает дозу облучения равную 200 рентгеновским снимкам. Примерно половина курящих мужчин в разной степени страдают импотенцией. У молодых курящих женщин наблюдаются проблемы с венами ног, которые потом перерастают в тромбоз, варикоз и эктазии. По сравнению с некурящими у курильщиков в 20 раз выше риск возникновения инсульта, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, указали в службе.

В сообщении отмечается, что организм людей, бросивших курить в 30-35 лет, восстанавливается, и человек живет столько же, сколько и никогда не курившие. «Бросив курить в любом возрасте, можно приобрести существенные преимущества для здоровья», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что чаще самыми распространенными формами рака в России считаются рак молочной железы и кожи за исключением меланомы. Следом идут злокачественные новообразования в трахее, бронхах и легких, предстательной железы, ободочной кишки.

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