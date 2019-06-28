Онкологи назвали причины развития самого распространенного рака в России

На возможность развития рака молочной железы, названного самой распространенной формой онкологии в России, влияют такие факторы, как лишний вес, возраст женщины и поздняя беременность. Об этом заявили бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон и онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко. Их слова передает News.ru.

«Каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4 до 8 процентов. Этот фактор основной, и он доказан. Риск вероятности развития опухоли увеличивается при ожирении, так как опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены», — отметил Махсон.

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Кроме того, Махсон напомнил, что риск развития данного вида рака может быть связан с нарушением функции яичников. В то же время связь алкоголя и рака груди пока не доказана. Однако, по словам специалиста, все, что ослабляет организм, в теории может стать причиной возникновения рака груди.

Онколог Аксененко, в свою очередь, указал на существование более 158 факторов возникновения данного вида онкологии. Среди них он отметил аборты, возраст и поздняя беременность. Также, утверждает онколог, наиболее часто рак груди встречается у женщин, живущих в жарком климате.

По его словам, чтобы снизить риск развития рака молочной железы, женщинам следует родить первого ребенка не позднее 19-20 лет и кормить его грудью как минимум один год. Он также посоветовал заниматься физическими нагрузками около 150-300 минут в неделю.

Ранее, 17 июня, в Минздраве назвали российские регионы с самой высокой распространенностью рака. В пятерке лидеров оказались Курская область, Мордовия, Краснодарский край, Калужская и Псковская области.

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