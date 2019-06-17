Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленных случаев. Об этом RT рассказали в Минздраве.

Второе место в рейтинге ведомства заняла Мордовия — 3292,1 на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области. При этом средний показатель по стране в прошлом году составил 2562,1 случая.

В министерстве подчеркнули, что за последние 10 лет показатель распространенности рака вырос на 40 процентов. Это связано как с ростом заболеваемости, так и с улучшением качества диагностики. При этом продолжительность жизни людей с онкологией увеличилась.

В конце мая главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн говорил, что сейчас на учете стоит 3,76 миллиона человек с диагностированными злокачественными образованиями. В 2017 году из 100 тысяч россиян раком заболевали 425 человек, 198 умирали из-за него.

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