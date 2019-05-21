В России констатировали рост числа больных раком

В России за последнее десятилетие выросло число людей, больных раком. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, в период с 2008 по 2018 год прирост составил 23,7 процента. В настоящее время на учете состоят 3,76 миллиона человек, имеющих злокачественные новообразования. Согласно данным за 2017 год, показатель заболеваемости на сто тысяч населения составил 425 человек, а показатель смертности — 198 человек.

Каприн отметил, что прирост и убыль уровня смертности в целом по стране не наблюдается. Однако за 2016—2017 годы рост смертности произошел в 17 регионах страны, а убыль — в 63 регионах. Еще в пяти регионах динамика не наблюдалась.

В Республике Калмыкия констатировали наибольший прирост уровня смертности (плюс 8,7 процентов), максимальная убыль — в Чукотском автономном округе (минус 20,4 процента). Наибольший рост уровня смертности также зафиксировали в Севастополе (плюс 6,1 процента), Республике Башкортостан (минус 3,5 процента), а также Ивановской (плюс 2,1 процента) и Саратовской областях (плюс 1,9 процента). Максимальная убыль — в Еврейской автономной области (минус 17 процентов), Ямало-Ненецком автономном округе (минус 13,9 процента), Ставропольском крае (минус 12,4 процента) и Курганской области (минус 12,3 процента).

В апреле Каприн заявлял, что раком заболевает более 600 тысяч россиян в год. Он напомнил, что ранее онкологические заболевания ежегодно диагностировали у 500 тысяч человек.

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