Названы 11 ранних симптомов разных видов рака

Медики назвали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии у человека онкологических заболеваний и помогут выявить их на ранних стадиях. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщает ActiveFeel.

К возможным симптомам рака относят резкую, необъяснимую потерю веса или постоянное чувство усталости. Они могут свидетельствовать о раке толстой кишки или лейкемии. Постоянная боль, которая не проходит даже при приеме препаратов, может быть причиной опухоли головного мозга, яичника, прямой или толстой кишки.

Опасными «сигналами» могут оказаться уплотнения на теле и постоянно повышенная температура тела, поскольку заболевание воздействует на иммунную систему, — они могут быть симптомами рака крови.

Новые веснушки, родинки и бородавки, а также изменение размера и цвета старых, покраснение и кровотечение могут предшествовать раку кожи. О некоторых видах онкологии свидетельствуют постоянный кашель, болезненный или с кровью, частые походы в туалет, диарея, запор, боль и кровь при мочеиспускании, а также отек ног. Трудности при приеме пищи могут являться симптомами рака желудка, пищевода или горла.

Так или иначе, специалисты рекомендуют людям не заниматься самолечением, а проходить онкоисследование раз в один-два года.

В марте сообщалось, что больные раком мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали всерьез в начале болезни. В частности, пациенты обратили внимание на проблемы с памятью, склонность к потере равновесия, неуклюжесть, ухудшение зрения, сонливость, затрудненную речь («заплетающийся язык») и повышенную утомляемость.

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