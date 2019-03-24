Раскрыты игнорируемые больными симптомы рака мозга

Больные раком мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали всерьез в начале болезни. Об этом говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона, опубликованном в журнале PLOS One.

В частности, пациенты обратили внимание на проблемы с памятью, склонность к потере равновесия, неуклюжесть, ухудшение зрения, сонливость, затрудненную речь («заплетающийся язык»), повышенную утомляемость.

Как правило, больные связывали данные симптомы с естественным старением организма и не спешили обращаться к медикам. «Я мыл посуду в раковине и стал очень медленно наклоняться, все ниже и ниже. Забавно, что у тебя даже мысли нет: "Стоит навестить доктора". Ты просто не думаешь, и тебе кажется: "Я это переживу"», — рассказал респондент из возрастной группы 61-70 лет.

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Сообщается, что большинство участников исследования обратились к докторам только после того, как у них появились подозрения на инсульт или деменцию. Также некоторым посоветовали отправиться в больницу родственники.

Рак мозга возникает из-за аномального деления клеток, которые до перерождения являлись нормальными составляющими самой ткани мозга, лимфатической ткани, кровеносных сосудов, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.

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