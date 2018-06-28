Найдено неожиданное средство от опухоли мозга

Генетически модифицированный вирус полиомиелита улучшил выживаемость пациентов с летальным типом опухоли головного мозга — глиобластомой. Об этом пишет издание Science Alert.

Обычно пациенты с глиобластомой, которая является наиболее распространенной злокачественной опухолью головного мозга, живут, в среднем, менее 18-20 месяцев после постановки диагноза. При рецидиве продолжительность жизни составляет менее года. Однако 21 процент пациентов, которые прошли экспериментальную терапию, оставались живы в течение трех лет, тогда как среди людей, которые получали стандартные препараты (контрольная группа), столько же времени прожили лишь четыре процента.

В целом, медианная выживаемость, то есть время, за которое умерла половина из 61 пациентов в опытной группе составила 12,5 месяца. Для контрольной этот показатель составлял 11,3 месяца.

Модифицированный полиовирус, который в дикой форме вызывает тяжелое и смертельно опасное инфекционное заболевание центральной нервной системы, вводили непосредственно в мозг каждого пациента через катетер, чтобы спровоцировать повышенный иммунный ответ и вызвать гибель раковых клеток.

Однако ряд исследователей полагает, что необходимы дальнейшие клинические исследования на большем количестве пациентов, прежде чем лечение будет одобрено. Кроме того, в испытании вместо фактической контрольной группы использовались исторические данные, и сравнение между последними и группой испытуемых не является оптимальным статистическим методом.

Хотя глиобластому часто называют «раком мозга», термин «рак», как правило, используется в отношении карцином, развивающихся из эпителиальной ткани различных органов. Глиобластома же возникает из-за неконтролируемого деления глии — вспомогательных клеток, окружающих нервную ткань, обеспечивающих передачу импульсов и выполняющих другие функции.

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