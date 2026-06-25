Мощное землетрясение в Венесуэле оказалось аномалией

Сейсмолог Шебалин: Мощное землетрясение в Венесуэле — аномалия

Мощное землетрясение, которое произошло в Венесуэле накануне, можно считать аномалией. Об этом заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с «Ридусом».

«Землетрясения в Венесуэле такой мощности теоретически возможны, однако на деле происходят очень редко. Их даже можно назвать аномальными», — отметил сейсмолог. Он добавил, что совсем другая ситуация наблюдалась в Японии, где произошло землетрясение магнитудой 6,9 — для этой страны такие толчки нормальны.

По словам Шебалина, прямой связи между землетрясениями в Японии и Венесуэле нет. «То, что они произошли в рамках короткого промежутка времени и не сильно отстают друг от друга по мощности, совпадение», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,5 в Венесуэле стало крупнейшим в стране более чем за 126 лет.