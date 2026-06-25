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15:23, 25 июня 2026Россия

Новые атласы и контурные карты начали разрабатывать для российских школ

Кравцов сообщил о разработке новых атласов и контурных карт для школ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минпросвещения России начало разрабатывать новые атласы и контурные карты для изучения географии в школах. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы сейчас разрабатываем и новые атласы, и контурные карты», — сказал он во время пленарного заседания Форума учителей географии и студентов профильных вузов.

Министр также добавил, что в России утверждена единая программа преподавания географии. Помимо того, с 1 сентября 2028 года в школах введут новый единый учебник географии.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст учебника по обществознанию для 9-го класса.

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