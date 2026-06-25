Раскрыт главный враг мужского здоровья

Терапевт Налимова назвала лишний вес и висцеральный жир главными врагами мужского здоровья

Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова раскрыла главного, на ее взгляд, врага мужского здоровья. Его доктор назвала в беседе с изданием UfaTime.ru

По словам врача, главный враг мужского здоровья — это лишний вес и висцеральный жир, который скапливается в области живота. Доктор объяснила, что этот жир — это активный гормональный орган, в котором содержится фермент, превращающий тестостерон в женский половой гормон. Причем, как подчеркнула Налимова, чем больше в организме жира, тем активнее идет этот процесс.

Врач добавила, что этот процесс также подавляет выработку нового тестостерона. Кроме того, уровень этого полового гормона снижается из-за инсулинорезистентности, которая часто сопутствует ожирению, и хронического воспаления. Налимова отметила, что из-за этого у мужчин снижается либидо, возникает эректильная дисфункция и потеря мышечной массы.

Однако доктор заверила, что восстановить уровень тестостерона, упавший из-за лишнего веса, можно благодаря похудению. Врач объяснила, что снижение массы тела всего на 10-15 процентов помогает повысить уровень тестостерона на 20-30 процентов.

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