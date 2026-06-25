Политолог Дибров: Своими действиями НАТО провоцирует начало новой гонки вооружений

Планируемое увеличение среднего взноса стран НАТО более чем в два раза говорит о подготовке Европейского союза (ЕС) к большому перевооружению, считает политолог, публицист Георгий Дибров. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что это приведет к урезанию социальных программ, падению экономики и массовому недовольству населения.

«Своими действиями НАТО провоцирует начало новой гонки вооружений, которая часто заканчивается большой войной. Замедлить этот процесс и столкнуть с этого курса могут только партии мира стран ЕС, нацеленные на национально ориентированное развитие государств», — заявил политолог.

По его словам, очередные промежуточные договоренности о повышении трат на коллективную оборону были согласованы в 2025 году в Гааге. Согласно обсуждаемым пунктам, повышение расходов с двух до пяти процентов ВВП планируется осуществить до 2035 года. При этом больше половины от пяти процентов должны пойти на основные оборонные задачи, а остальное — на развитие инфраструктуры. Образ России используется как ширма для обновления военного потенциала НАТО, но в действительности новые типы вооружений будут применяться для борьбы за передел сфер влияния в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке, считает специалист.

В Европе существуют сложности с разработкой дешевых ракет и систем вооружений, что затрудняет реализацию планов альянса на поле боя. Именно на новые разработки и пытаются получить средства Георгий Дибров политолог, публицист

На фоне уничтожения «Северных потоков» и отсутствия доступных энергоресурсов из России, объяснил политолог, рост финансирования НАТО заставит урезать социальные программы — это приведет к падению экономики и массовому недовольству, как уже произошло в Великобритании после разочарования в политике Кира Стармера.

Политолог также обратил внимание на заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что военная и промышленная интеграция ЕС с Украиной уже запущена: Германия будет производить дроны, Дания — топливо для ракет, подключатся и другие страны. По его мнению, наблюдается системная работа по постановке не только НАТО, но и всего Евросоюза на военные рельсы для продолжительной войны и воспроизведения локальных конфликтов.

«Долгосрочная милитаризация приведет к глубокому политико-экономическому кризису. В этих условиях важно зафиксировать новые правила сосуществования путем разморозки переговоров о стратегической стабильности с США и странами ЕС. Понятные правила геополитической игры позволят стабилизировать международную обстановку», — заключил Дибров.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры пообещали взять на себя большую часть бремени НАТО на фоне планов президента США Дональда Трампа по сокращению американского участия в альянсе. Об этом они заявили по итогам встречи «пятерки» (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша) в Берлине. Встреча была посвящена подготовке к июльскому саммиту НАТО.