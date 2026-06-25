Популярный курорт Турции начал терять российских туристов

Туроператор Мухсин Шакер: Анталья начала терять российских туристов

Анталья начала терять российских туристов из-за повышения цен и конкуренции с курортами Египта и других средиземноморских стран. Об этом рассказал РИА Новости туроператор из Антальи Мухсин Шакер.

Так, за первые шесть месяцев 2026 года турпоток из РФ на этот популярный курорт Турции снизился. Соотечественники стали присматриваться к другим странам, отдых в которых обходится дешевле. «Это заставляет отели и туроператоров пересматривать свою ценовую политику», — объяснил Шакер.

Специалист отметил, что период раннего бронирования принес немалый турпоток, но затем темпы продаж стали падать. По мнению туроператора, Турция постепенно лишается репутации одного из самых доступных направлений Средиземноморья.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут отдохнуть по системе «все включено» в Турции от 120 тысяч рублей на двоих. Так, 10 ночей в турецких отелях в июле и августе будут стоить россиянам от 120 тысяч до 185 тысяч рублей с учетом перелета из Москвы.