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14:20, 25 июня 2026Россия

Украина сбросила умные авиабомбы на российские объекты

Российские средства ПВО уничтожили сброшенные Украиной 17 управляемых авиабомб
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили умные авиационные бомбы на российские объекты. Это следует из сообщения Министерства обороны России о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего ВСУ попытались использовать 17 управляемых авиабомб, но российские средства противовоздушной обороны сбили все выпущенные Украиной снаряды. Какие именно объекты пытался атаковать Киев и в каких регионах были сбиты бомбы, не уточняется. Также не называется и тип использованных ВСУ бомб.

ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Также, как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Ранее сообщалось, что российские войска полуторатонной бомбой ударили по переправе ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике. Воздушно-космические силы использовали снаряд ФАБ-1500.

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