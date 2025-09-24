Раскрыта модель атаковавших российские объекты управляемых бомб ВСУ

Матвийчук: ВСУ могли атаковать российские объекты американскими бомбами JDAM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли сбросить на российские объекты американские управляемые бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), считает полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Американцы поставили им бомбы JDAM. Это планирующая бомба, но она отличается от наших управляемых модулей. (…) Она имеет специальные приспособления, может планировать на удалении приблизительно до 40 километров. Бомба 250 фунтов, достаточно эффективная, но к ней нужна воздушная платформа. Они ее запускают с СУ-24, возможно, сегодня запускают и с F-16», — сказал Матвийчук.

Ранее в Министерстве обороны России (МО РФ) сообщили о том, что Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила в Черное море катера с десантом. Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить с помощью семи умных авиабомб. Какие именно снаряды использовали ВСУ, не уточняется. Все авиабомбы были сбиты. Катера с украинским десантом также подверглись удару и были уничтожены.