Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

МО РФ: ВС России сбили семь умных авиабомб и уничтожили катера с десантом ВСУ

Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила в Черное море катера с десантом. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить с помощью семи умных авиабомб. Какие именно снаряды использовали ВСУ, не уточняется. Все авиабомбы были сбиты. Катера с украинским десантом также подверглись удару и были уничтожены. Кроме того, Россия нанесла удар по цехам завода «Мотор Сич», работающей на ВПК Украины электроподстанции и пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ.

Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

Ранее сообщалось, что российские военные попали под психологическую атаку ВСУ в зоне СВО.