Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 24 сентября 2025Россия

Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

МО РФ: ВС России сбили семь умных авиабомб и уничтожили катера с десантом ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила в Черное море катера с десантом. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить с помощью семи умных авиабомб. Какие именно снаряды использовали ВСУ, не уточняется. Все авиабомбы были сбиты. Катера с украинским десантом также подверглись удару и были уничтожены. Кроме того, Россия нанесла удар по цехам завода «Мотор Сич», работающей на ВПК Украины электроподстанции и пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

Ранее сообщалось, что российские военные попали под психологическую атаку ВСУ в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Разрушен миф о «полезном бокале вина»

    Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

    Волочкова отправилась в рехаб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости