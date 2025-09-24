Российские военные попали под психологическую атаку ВСУ

Журналист Осташко: ВСУ психологически атакуют ВС России, но вызывают лишь иронию

Российские военные попали под психологическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом написал в Telegram российский журналист и телеведущий Руслан Осташко.

По его словам, ВСУ пытаются давить на российские войска с помощью дронов с прикрепленными к ним музыкальными колонками, из которых транслируется украинская музыка и призывы сдаваться. По его словам, действия украинских войск вызывают лишь иронию.

«Как вам такие методы психологического подавления? Может, ВСУ пора начинать использовать косоворотки вместо бронежилетов и чубы для радиосвязи?» — порассуждал журналист.

Ранее экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» бойца, попавшего под удар дрона ВСУ в зоне СВО. Военнослужащему чудом удалось спастись и уничтожить беспилотник противника.