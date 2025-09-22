Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

Российский боец попал под удар БПЛА ВСУ, спасся благодаря трюку и попал на видео

Российский боец попал под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасся благодаря трюку и попал на видео. Кадры показал Telegram-канал, который ведут перешедшие в подразделение «Камертон-Ахмат» бывшие бойцы частной военной компании «Вагнер».

Судя по опубликованному экс-вагнеровцами видео, военнослужащие увидели летящий на них БПЛА и решили остановить машину, чтобы сбить его из гладкоствольного ружья. Когда боец вышел из машины, дрон попытался попасть в военного, и тому ловким движением удалось увернуться от беспилотника.

«Товарищ (...) до сих пор не понимает, как он смог сделать такой джекичанский трюк», — подписали видео экс-вагнеровцы.

Ранее сообщалось, что российский оператор дрона во время боевого вылета в зоне специальной военной операции заметил цель, но не стал бить по ней по одной причине.