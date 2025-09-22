Стало известно о решившем не бить по цели в зоне СВО российском военном

Военкор Коц: Оператор дрона узнал гуманитарщиков и не тронул цель в зоне СВО

Российский оператор дрона во время боевого вылета в зоне специальной военной операции (СВО) заметил цель, но не стал бить по ней. О решившем не наносить удар по объекту стало известно из публикации российского военного корреспондента Александра Коца в Telegram.

Судя по опубликованному журналистом видео, военнослужащий заметил транспорт, который могли использовать украинские военные, однако при подлете увидел на капоте авто эмблему гуманитарной организации. Боец узнал гуманитарщиков, не тронул цель и пролетел мимо.

«Представьте, как быстро все это надо было сложить в голове, чтобы понять, что надо пролететь мимо», — рассказал журналист. Военкор Коц добавил, что дрон в итоге нашел «более военную» цель.

Ранее стало известно о новой тактике применения дронов российскими войсками: тяжелые беспилотники-«матки» залетают далеко за линию фронта и выпускают небольшие дроны со взрывчаткой. «Матки» также служат ретрансляционными антеннами.