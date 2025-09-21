Стало известно о новой тактике применения дронов российскими войсками

WSJ: Российские войска используют новую тактику с применением дронов-маток

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали использовать новую тактику с применением дронов-маток. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских солдат.

«Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа "матка" залетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие беспилотники со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. Матка также служит ретрансляционной антенной, поддерживающей связь дронов со своими пилотами», — говорится в тексте статьи.

Как отмечают журналисты, благодаря такой тактике российские войска стали гораздо точнее бить по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии в 20 миль (32 километра), хотя до этого они уже находились в зоне поражения артиллерии.

Ранее стало известно, что российские дроны могут долетать до любой точки города Запорожье, который находится под контролем украинских войск. На Украине предположили, что это также стало возможно благодаря использованию материнских дронов.