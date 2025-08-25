Бывший СССР
08:37, 25 августа 2025Бывший СССР

На Украине заявили об увеличении дальности полета FPV-дронов

ВО: Российские FPV-дроны достают до любой точки Запорожья
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские FPV-дроны начали долетать до любой точки города Запорожья. Об этом, ссылаясь на украинские мониторинговые источники, сообщает «Военное обозрение».

«Противник жалуется на то, что впервые с начала боевых действий FPV-дроны стали долетать до любого района Запорожья. Накануне несколько российских FPV-дронов поразили технику ВСУ на ряде объектов областного центра», — пишет издание.

Отмечается, что на Украине предполагают, что FPV долетели при помощи носителей, «дронов-маток», к которым крепятся беспилотники меньших размеров.

Ранее специалист-сапер расчета FPV 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Марио рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей и БПЛА на отдельных участках запорожского направления.

