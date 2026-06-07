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18:57, 7 июня 2026Мир

Евродепутаты из Германии направились в Москву

Focus: Евродепутаты от Союза Сары Вагенкнехт направились в Москву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Депутаты Европейского парламента Рут Фирманих и Михаэль фон дер Шуленбург от Союза Сары Вагенкнехт направились в Москву. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

«Нашей поездкой мы хотим продолжить разговорный контакт, который мы начали в прошлом году во время нашего визита по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией», — подчеркнули евродепутаты.

По данным издания, немецкие политики встретятся с представителями администрации президента России и депутатами Государственной Думы. Евродепутаты подчеркнули, что эскалация напряженности с Москвой наносит ущерб прежде всего Германии и Европейскому союзу.

Ранее во время Петербургского международного экономического форума состоялось заседание неформального диалога России и Евросоюза. О его итогах рассказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

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