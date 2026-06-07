Галузин: Идея объединения с Румынией не пользуется поддержкой в молдавском обществе

Идея войти в состав Румынии не пользуется поддержкой у населения Молдавии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По мнению замминистра, желание Кишинева о «пресловутом объединении» оборачивается против граждан. Он отметил, что молдавское общество «идентифицирует свою страну как суверенное государство».

«Если правящие круги будут пытаться продвигать эту тему, так сказать, вхождения в Румынию или поглощения Румынией Молдавии, то это будут действия против собственного народа, вопреки мнению большинства в собственном обществе, безответственная политика», — прокомментировал Галузин.

Ранее лидер Партии социалистов Игорь Додон предрек потерю Молдавией ряда регионов в случае объединения с Румынией. Такими территориями могут оказаться Приднестровье и Гагаузия.