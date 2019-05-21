Названы вызывающие рак продукты

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Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о факторах, которые влияют на развитие раковых опухолей. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает РИА Новости.

В их числе — употребление жирной пищи, различных пищевых добавок, в том числе содержащихся в фастфуде, красного мяса в большом количестве. Каприн добавил, что также отрицательно может сказаться употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и ожирение.

Эксперт уточнил, что курение повышает риск онкологии в 30-50 раз, в зависимости от места возникновения опухоли. По его словам, потребление табака способствует развитию не только рака легких.

Также собеседник агентства рассказал, что за последнее десятилетие в России выросло число больных раком. Так, в период с 2008 по 2018 год прирост составил 23,7 процента.

В настоящее время в России на учете состоят 3,76 миллиона человек, имеющих злокачественные новообразования. Согласно данным за 2017 год, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 425 человек, а показатель смертности — 198 человек.

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Предыстория: В России констатировали рост числа больных раком
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