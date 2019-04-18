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В России выросла заболеваемость раком

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Российские специалисты фиксируют увеличение случаев заболеваемости раком в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного онколога Минздрава Андрея Каприна.

«У нас выросла заболеваемость — более 600 тысяч человек [в год]. Заболеваемость является демографическим показателем, который мы не можем регулировать», — сказал Карпин на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. В разговоре с РБК он уточнил, что ранее ежегодно рак диагностировали у 500 тысяч россиян, позднее — у 560 тысяч.

Онколог отметил, что из 100 тысяч человек от рака умирает 200. Он назвал это положительным прогрессом, поскольку «удается сдерживать прирост заболеваемости». Врач добавил, что в Европе от онкологических заболеваний страдают чаще, чем в российских регионах, хотя там ситуация «неравнозначная».

«Наша задача, чтоб протоколы правильного лечения распространить и контролировать, чтобы они в любом регионе были доступны для пациента из самого отдаленного места», — подчеркнул Карпин.

Ранее замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин говорил, что некоторым российским врачам не хватает знаний, чтобы выявлять рак на ранней стадии. Если будет решена эта проблема, станет возможным на 35 процентов улучшить распознавание первичных симптомов.

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