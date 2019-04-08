Подсчитаны масштабы заболеваемости российских детей раком

Чаще всего врачи обнаруживают онкологию у детей, живущих в Севастополе, Калининградской области, Ненецком автономном округе, в республиках Алтай и Коми. Там на 100 тысяч детского населения приходится более 20 случаев заболеваемости различными видами рака. Об этом News.ru рассказал главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по Центральному федеральному округу Максим Рыков, который сослался на анализ показателей Росстата за 2017 год.
В Санкт-Петербурге, Пермском и Хабаровском краях, Омской, Архангельской и Смоленской областях и на Сахалине заболеваемость составляет 16-20 человек на 100 тысяч детей. Реже всего раком (менее 10 случаев на 100 тысяч детей) болеют несовершеннолетние в Мурманской, Рязанской, Тульской и Оренбургской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Туве, Хакасии и Карелии. В Москве регистрируется 13,5 случая.
Среди взрослого населения чаще всего онкологией болели в Орловской области (541 из 100 тысяч человек), Пензенской (529 на 100 тысяч), Курганской (525), Новгородской (515), Ивановской и Самарской областях (по 512), а также в Алтайском крае (518). Реже всего заболевания регистрировали в Чечне (153), Дагестане (160), Ингушетии (178 человек), Ямало-Ненецком округе (217), Кабардино-Балкарии (293).
По словам завотделением трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени Блохина Игоря Долгополова, среднемировой показатель заболеваемости детей раком — 15 человек на 100 тысяч. Перекос в минус или плюс обычно свидетельствует о манипуляциях со статистикой или о миграции пациентов из одного региона в другой. Врач-онколог Вадим Гутник заметил, что в отдаленных населенных пунктах жители часто не имеют доступа к медицине. Также у мусульман не принято вскрывать тела, поэтому существует часть неучтенных случаев на Северном Кавказе.
Долгополов добавил, что на развитие детской онкологии не влияют экология, климат, образ жизни родителей и наследственность. По его словам, это просто «плохой билет в лотерее под названием "жизнь"».