Проблемы с лечением рака в России связали с плохим образованием

Около 35 процентов онкозаболеваний, связанных со злокачественными образованиями, могли бы выявляться на более ранней стадии, если бы у российских врачей не было пробелов в образовании. Об этом на форуме «Движение против рака» рассказал замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин, пишет в четверг, 14 марта, «Коммерсантъ».

По его словам, Минздрав работает над этой проблемой. «Скоро в перечне постдипломного медицинского образования появится новая обязательная программа для врачей "первого контакта", которая будет направлена на обучение выявления признаков рака на ранних стадиях», — отметил Костин.

В частности, недостаток образования, по его словам, имеется у гинекологов, терапевтов и хирургов.

Врач также указал на отсутствие в стране системы реабилитации пациентов, преодолевающих болезнь.

В целом в рамках нацпроекта «Здравоохранения», как пишет издание, смертность от новообразований в России планируется снизить с нынешних 200 примерно до 185 случаев на 100 тысяч человек.

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