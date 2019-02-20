На борьбу с онкологическими заболеваниями выделят миллиард рублей

На борьбу с онкологическими заболеваниями в России будет выделено порядка миллиарда рублей. Планируется, что эту сумму направят в течение шести лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, трансляция ведется на сайте Кремля.

Президент напомнил, что в прошлом году он предлагал развивать программу по лечению онкологии. «Речь о внедрении передовых технологий. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз, выздоравливают более 80 процентов детей. Будем продолжать работу по развитию программы лечения онкологии», — объявил он.

По словам президента, действующая программа диспансеризации должна включать в себя обследование на онкологические заболевания. «Человек нужно дать возможность дистанционно записаться на прием. Выбрать удобное время для посещения поликлиники – включая вечерние и выходные дни. пройти осмотр без дополнительных формальностей», — подчеркнул Путин.

Также глава государства сообщил, что правительство в этом году должно будет утвердить положение о «бережливых» поликлиниках. По его данным, внедрение новых стандартов позволит сократить время ожидания пациентов в очередях в 3-4 раза.

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