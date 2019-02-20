Путин поручил создать «бережливые» поликлиники

Правительство России уже в этом году должно будет утвердить положение о «бережливых» поликлиниках. Соответствующее поручение озвучил российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал НТВ.

По словам главы государства, внедрение новых стандартов позволит сократить время ожидания пациентов в очередях в 3-4 раза. Как подчеркнул Путин, в первую очередь, уже к 2021 году, на новые стандарты будут переведены все детские поликлиники.

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