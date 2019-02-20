Путин заступился за бедных россиян

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заступился за бедных россиян и объявил решение этой проблемы одной из главных на территории России. Прямую трансляцию выступления президента ведет телеканал НТВ.

«В 2000 году за чертой бедности находилось более 40 миллионов человек. Сейчас около 19 миллионов, но и это слишком много. Надо сосредоточить наше внимание на борьбе с этим явлением. Серьезные материальные проблемы испытывают гораздо больше, чем по статистике», — признал глава государства.

Путин отметил, что бедным россиянам приходится экономить на самом необходимом, чтобы как-то сводить с концами. «Они вынуждены экономить на одежде, лекарствах, даже на еде», — заявил Путин, отметив, что с этой проблемой чаще всего сталкиваются неполные и многодетные семьи, инвалиды и одинокие пенсионеры.

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«Бедность, буквально, придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации», — отметил президент, рассказав, что ряд регионов успешно борются с проблемой бедности.

В качестве одной из наиболее эффективных мер по поддержке бедных слоев населения, президент предложил использовать метод социального контракта. «Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела и для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации», — рассказал об этом методе президент.

Гражданин же в случае заключения соцконтракта обязуется взять на себя ответственность за прохождение обучения, поиска работы или создание семьи. По словам Путина, в мире подобный механизм работает давно и успешно.

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