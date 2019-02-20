Президент России призвал решить проблему с яслями

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность яслей до 2021 года. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления доступна на сайте Кремля в среду, 20 февраля.

По словам главы государства, на эти цели будет направлено 147 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. «[Необходимо выделить] не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году», — пояснил он, отметив, что практически повсеместная доступность детских садов уже обеспечена.

Также российский лидер подчеркнул, что необходимо оптимизировать процесс предоставления соответствующих госуслуг, в частности таких, как запись в ясли, детский сад или оформление льгот и налоговых вычетов. «Все это должно происходить без дополнительных заявлений, без лишних бумажек и походов по инстанциям», — заявил Путин.

Он пояснил, что к 2020 году следует перевести данный процесс в такой формат, когда «человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно».

В декабре прошлого года Путин сообщил, что задача обеспечить детей местами в детских садах решена на 98,8 процента в подавляющем большинстве регионов России. По словам президента, в настоящее время своей очереди в детсады ждут 63 тысячи детей, тогда как в начале этой программы их было более полумиллиона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!