Путин пообещал решить проблему с местами в детских садах

Проблема с нехваткой мест в детских садах России будет решена в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Была задача обеспечить детей местами в детских садах. Она практически решена на 98,8 процента», — сказал он, отметив, что в данный момент эта проблема решена в подавляющем большинстве регионов России.

По словам президента, в настоящее время своей очереди в детсады ждут 63 тысячи детей, тогда как в начале этой программы их было более полумиллиона.

На 13-ю по счету пресс-конференцию президента аккредитовались 1640 журналистов.

В прошлом году ежегодная большая пресс-конференция президента состоялась 23 декабря. Она продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Самая длительная по продолжительности пресс-конференция — 4 часа 40 минут — прошла в 2008 году.

Первое мероприятие в таком формате состоялось по инициативе Путина в июле 2001 года.