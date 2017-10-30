Проект детского сада Полярного победил во всероссийском конкурсе

Проект детского сада №4 «Жемчужинка» города Полярный победил в номинации «Социум и культурные ценности в дошкольном образовании» всероссийского конкурса на лучшую модель или практику в детским общеобразовательных учреждениях, сообщает Murman.ru.

Детсад представил модель «Кадетское движение в образовательной организации», которая реализуется с сентября 2016 года в группах детей в возрасте 6-7 лет. Партнерами программы являются школа № 2, Кольская флотилия разнородных сил, Городской историко-краеведческий музей, Централизованная библиотечная система, Общественная организация «Дети Великой Отечественной войны», Муниципальная детско-юношеская спортивная школа имени Дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова и Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Отмечается, что на 10 номинаций конкурса поступило 795 заявок от 55 субъектов России. Победители получили статус федеральных стажировочных площадок программы повышения квалификации для управленческих команд системы дошкольного образования в ноябре 2017 года.