Выплата приезжающим на работу в Мурманскую область врачам составит 500 тысяч

Мурманские депутаты намерены в 2,5 раза увеличить единовременные выплаты врачам, приезжающим на работу в регион. Соответствующий законопроект был принят Мурманской областной думой в первом и окончательном чтении, пишет «Би-порт».

Заместитель министра здравоохранения области Роман Москвин отметил, что на данным момент Заполярью не хватает около 350 врачей. В первую очередь это специалисты в сфере первичной амбулаторной помощи, указал он.

Для решения этой проблемы местные власти хотят с 1 января 2018 года увеличить соцподдержку врачей с 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а среднему медицинскому персоналу — с 200 тысяч до 300 тысяч. Также будут повышены ежеквартальные субсидии на оплату ЖКХ — с 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

В этом году в регион приехали 44 медика, с которыми были заключены трудовые договоры на места по квотам. В 2018 году их число будет увеличено до 60.