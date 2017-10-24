Минобороны потратит миллиард рублей на гидрографический катер

Министерство обороны России открыло тендер на закупку большого гидрографического катера. Как сообщает РИА Новости, ведомство ожидает поставку до 25 октября 2020 года.

Максимальная цена контракта составляет 1,15 миллиарда рублей. Согласно заявке, корабль проекта 19920 с экипажем из 12 человек предназначен для выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах, а также для обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях.

Катер будет базироваться в войсковой части 90719 в Мурманске.

7 октября стало известно, что Минобороны России решило скорректировать объемы финансирования ремонта и модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». По информации СМИ, вместо запланированных 50 миллиардов на эти цели будет выделена лишь половина. Работы должны начаться до конца этого года.